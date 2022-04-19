Синоптики обещают южноуральцам дожди и туманы

Погода в регионе будет ветреной

В среду, 20 апреля, в Челябинской области прогнозируют дожди, порывистый ветер и туманы. В Челябинске погода также будет дождливой, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области в ночные часы температура воздуха составит +2, +7°C. Днем на севере региона столбики термометров достигнут +9, +14°C, на юге будет значительно теплее — до +17, +22°C. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Утром возможны туманы. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В столице Челябинской области предстоящей ночью столбики термометров покажут +3, +5°C, днем потеплеет до +9, +11°C. Облачно, дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.