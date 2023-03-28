Синоптики обещают теплую и дождливую погоду в Челябинской области

Столбики термометров в регионе вновь поднимутся до +18 градусов

Сегодня, 28 марта, в Челябинской области прогнозируют небольшие дожди. Погода будет теплой — до +18 градусов. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около +7°C, днем потеплеет до плюс 15—17 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, слабый дождь. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня будет также облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных. В утренние часы синоптики прогнозируют около +5°C, местами ниже, днем столбики термометров поднимутся до +18°C, в отдельных районах — до +13°C. В низинах ожидается до +8°C. Ветер южный с переходом на западный 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.