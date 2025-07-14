Синоптики обещают +5 °C ночью и +29 °C днем в Челябинской области 15 июля

В отдельных районах пройдут небольшие дожди

В Челябинской области в ближайшие сутки синоптики обещают значительный перепад температур. Почти повсеместно ожидается переменная облачность, и лишь на севере региона вероятны небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +15°C. Днем потеплеет до +26°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер преимущественно западный, умеренный.

В низинах в ночь на вторник градусники покажут около +5°C, на остальной территории — от +10 до +15°C. Днем воздух прогреется до +24…+29°C, в горах чуть ниже — до +21°C. Переменная облачность, на севере небольшие дожди. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.