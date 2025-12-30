Синоптики дали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинске

Челябинцев ждет снегопад и непривычно мягкая температура

На смену уходящему циклону в регион стремительно идет теплый фронт, который принесет осадки и повышение температуры, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Вот прогноз погоды на несколько ближайших дней.

31 декабря

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, возможны туманы. По области ночью до −23 градусов, при прояснении до −27.

В Челябинске ночью −21…−23, днем −12…−14 градусов.

1 января

Главной особенностью праздничной ночи станут повсеместные снегопады, которые будут особенно интенсивными на юго-западе области.

При этом мороз заметно смягчится: по области столбики термометров покажут −10…−15 градусов. К утру 1 января снегопад в большинстве районов ослабнет, а днем температура поднимется до −2…−7 градусов.

В Челябинске ночью −12…−14, а днем будет −3…−5 градусов. Умеренный снег.

2 января

Облачно. Снегопады ослабеют, но полностью не прекратятся из-за приближения нового циклона с юга. Температура вернется к сезонным значениям: ночью −12…−17, днем −6…−11 градусов.

Таким образом, погода создаст классическую новогоднюю атмосферу со снегом за окном, но при этом не будет экстремально морозной. Однако синоптики предупреждают, что в первые дни января из-за снегопадов на дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости.