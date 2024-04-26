Синоптики Челябинской области просят не бояться пыльной бури

Она пройдет лишь на окраинах региона

Пыльная буря, накрывшая всю Россию, на Южном Урале затронет лишь отдельные населенные пункты. Об этом сообщили специалисты Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пыльный шлейф пройдет через северные районы области с небольшими и умеренными дождями. При этом пыль и песок, собравшиеся в воздухе, постепенно рассеиваются, преодолев многокилометровые расстояния из Африки.

«Если над Грецией небо было ярко-оранжевое, а в Москве бело-желтое, то и на территорию Урала, вероятнее всего, придет воздушная масса с более низкой концентрацией пустынной пыли. Соответственно, есть вероятность осадков с небольшим содержанием песка», — рассказали в Гидрометцентре.

Выпадение цветных осадков на Южном Урале фиксировалось уже несколько раз, несмотря на то, что это очень редкое явление. Так, в марте 1971 года Челябинскую область накрыл темно-желтый снег с частичками песка из Туркменистана. А 14 июня 1960 года над Челябинском прошел зеленый дождь. Причиной такого явления стала высокая концентрация пыльцы сосны городского бора.