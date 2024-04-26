Пыльная буря, накрывшая всю Россию, на Южном Урале затронет лишь отдельные населенные пункты. Об этом сообщили специалисты Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Пыльный шлейф пройдет через северные районы области с небольшими и умеренными дождями. При этом пыль и песок, собравшиеся в воздухе, постепенно рассеиваются, преодолев многокилометровые расстояния из Африки.
«Если над Грецией небо было ярко-оранжевое, а в Москве бело-желтое, то и на территорию Урала, вероятнее всего, придет воздушная масса с более низкой концентрацией пустынной пыли. Соответственно, есть вероятность осадков с небольшим содержанием песка», — рассказали в Гидрометцентре.
Выпадение цветных осадков на Южном Урале фиксировалось уже несколько раз, несмотря на то, что это очень редкое явление. Так, в марте 1971 года Челябинскую область накрыл темно-желтый снег с частичками песка из Туркменистана. А 14 июня 1960 года над Челябинском прошел зеленый дождь. Причиной такого явления стала высокая концентрация пыльцы сосны городского бора.