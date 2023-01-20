Символом 250‑летия Миасса сделали лося с рогами-шестерней

Администрация города представила юбилейный бренд

В Миассе разработали праздничный логотип города к его 250-летию, которое будут отмечать осенью 2023 года. Символом юбилея сделали фигуру лося, в основу которой легло изображение шестерни. Об этом сообщили в Агентстве инвестиционного развития Миасского городского округа.

Образ шестерни угадывается в рогах лося и в буквах логотипа. Концепцию разработало брендинговое агентство «Мелехов и Филюрин», которое разрабатывало бренды для Новосибирска, Геленджика, Югры и других городов.

При разработке дизайнеры опирались на изображение въездной стелы. По мысли авторов, логотип отражает три основные составляющие Миасса: его природу, людей и город сам по себе с его историей и промышленным потенциалом.