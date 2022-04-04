Символ Z появился на Zданиях учреждений культуры Челябинска

Деятели культуры таким образом выражают поддержку борьбе России с национализмом

Центр Челябинска украсился завоевавшими за последний месяц бешеную популярность символами специальной военной операции на Украине — латинскими буквами Z. Zамечены в буквах цвета георгиевской ленты государственный исторический музей Южного Урала, театр оперы и балета имени Глинки, парк «Россия — моя история».



Одним из первых разместил на своем фасаде черно-оранжевую Z театр оперы и балета. Директор театра Владимир Досаев в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства заявил о своей подчеркнуто пророссийской позиции. Также Владимир Александрович напомнил, что в марте коллектив театра без всяких призывов «сверху» собрал благотворительный взнос для фонда помощи беженцам из Донбасса, созданного в феврале 2022 года реготделением партии «Единая Россия».

Директор государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский напомнил, что здание музея не впервые несет знаковые для России и ее истории символы.





«После юбилея Победы в 2020 году мы, никого не спрашивая, оставили на стене музея государственный флаг России — огромный, три на шесть метров, триколор. Теперь к нему добавился этот символ спецоперации. Оба символа, и знак, и буква, полностью отвечают главному делу исторического музея: мы ведем в том числе и работу по патриотическому воспитанию, по воспитанию отрицательного отношения к фашизму. Я на связи с коллегами, с руководителями дргуих учреждений культуры, решившими разместить у себя Z. Нигде к этому нет отрицательного отношения, ни одного инцидента», — рассказал Владимир Богдановский.

Челябинская областная универсальная научная библиотека также планирует разместить на фасаде символ спецоперации и борьбы с неонацизмом. Директор ЧОУНБ Наталья Диская сообщила корреспонденту Первого областного информагентства, что для этого, в принципе, все готово, осталось решить несколько формальных вопросов. Наталья Ивановна надеется, что символ появится на стенах «публички» уже на этой неделе.