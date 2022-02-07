Симптомы истощенной психики

Когда пора устроить себе отдых

Если все время пребывать в стрессовом состоянии и не оказывать организму никакой помощи в борьбе с негативным воздействием, можно довести свою психику до истощения. Какие же проявления указывают на то, что необходимо хорошо отдохнуть и восстановить силы?

Организму нужна пауза, если:

• вы испытываете боли неясного происхождения;

• ваш сон ухудшился: заснуть ночью не удается, даже если днем ощущалось бессилие;

• масса тела колеблется: вы то переедаете и полнеете, то худеете, потому что нет аппетита;

• вы стали раздражительны — люди особенно напрягают, а терпение будто иссякло;

• эмоциональный фон напоминает качели: приступы радости могут сменяться периодами апатии;

• волосы выпадают — это может быть связано с гормональным дисбалансом на фоне стресса;

• либидо угасло — такое проявление также свидетельствует о гормональных нарушениях в результате затянувшегося эмоционального напряжения.