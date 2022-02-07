Если все время пребывать в стрессовом состоянии и не оказывать организму никакой помощи в борьбе с негативным воздействием, можно довести свою психику до истощения. Какие же проявления указывают на то, что необходимо хорошо отдохнуть и восстановить силы?
Организму нужна пауза, если:
• вы испытываете боли неясного происхождения;
• ваш сон ухудшился: заснуть ночью не удается, даже если днем ощущалось бессилие;
• масса тела колеблется: вы то переедаете и полнеете, то худеете, потому что нет аппетита;
• вы стали раздражительны — люди особенно напрягают, а терпение будто иссякло;
• эмоциональный фон напоминает качели: приступы радости могут сменяться периодами апатии;
• волосы выпадают — это может быть связано с гормональным дисбалансом на фоне стресса;
• либидо угасло — такое проявление также свидетельствует о гормональных нарушениях в результате затянувшегося эмоционального напряжения.