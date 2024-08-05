Силовики вышли в рейд по стройкам Челябинска и пригорода

Проверены более 30 мигрантов, четверо в ближайшее время отправятся домой

На крупных стройплощадках Челябинска и Сосновского района прошел рейд по проверке иностранных работников. Полиция совместно с Росгвардией проверила более трех десятков мигрантов на предмет законности их пребывания в России.

«Иностранные граждане проверялись на предмет соблюдения миграционного законодательства, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности, а также на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению государственной границы», — уточнили в полицейском главке.

По результатам мероприятий пресечено 14 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе пять — за нарушение правил осуществления трудовой деятельности. В отношении четырех мигрантов судом приняты решения о высылке из России.



Проводится работа по установлению работодателей, которым грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности до 90 суток.



Мероприятия будут продолжены. Противодействие незаконной миграции находится на особом контроле руководства ГУ МВД по Челябинской области.