Силовики провели очередной рейд по проверке мигрантов в челябинском аэропорту

В регионе усилили работу по законности пребывания иностранных граждан

Представители силовых структур совместно с сотрудниками полиции, ФСБ и СК провели очередной рейд в челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова. Они проверили более 40 мигрантов, прибывших на Южный Урал международным рейсом. С начала года к административной ответственности привлечены уже 366 нарушителей миграционного законодательства, из которых 60 мигрантов подлежат удалению из страны по судебным решениям, сообщает пресс-служба областного главка.

В ходе рейда использовался мобильный биометрический терминал для установления личности проверяемых. Две личности уроженцев ближнего зарубежья были зарегистрированы для добровольной дактилоскопической проверки. За последние сутки принудительно высланы пять иностранцев, еще 80 находятся в Центре временного содержания в ожидании исполнения судебных решений.

В текущем году к административной ответственности привлечены уже 366 нарушителей миграционного законодательства. В отношении 60 мигрантов судами приняты решения об их удалении из страны. Только за прошедшие сутки в страну гражданской принадлежности принудительно выслано пятеро иностранцев. Еще 80 ожидают исполнения судебных решений в Центре временного содержания.