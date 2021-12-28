Силовики и пожарные Уральского округа ввели усиленный режим несения службы

Усиление мер безопасности в преддверии Нового года обсуждалось на заседании коллеги по вопросам нацбезопасности в Екатеринбурге

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел последнее в 2021 году заседание коллегии по вопросам национальной безопасности, сообщает пресс-служба представителя главы государства. В совещании приняли участие руководители подразделений вооруженных сил, силовых и правоохранительных структур, надзорных учреждений.



В преддверии новогодних праздников будут приняты дополнительные меры безопасности. Особое внимание будет уделено местам массового пребывания людей, контролю за продажей и использованием пиротехники, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и, конечно, профилактике пожаров, особенно в частном секторе. Все экстренные ведомства с 31 декабря и до конца январских каникул переходят на усиленный режим несения службы.

«Надеюсь, что совместными усилиями удастся избежать опасных ситуаций и провести праздничные дни в спокойной атмосфере», — уточнил полпред.

Якушев также призвал сотрудников местных администраций регулярно напоминать жителям о правилах пожарной безопасности и рисках при использовании неисправной электротехники и отопительных приборов.

Напомним, ранее аналогичное совещание прошло в Челябинской области. 22 декабря губернатор Алексей Текслер распорядился составить график дежурств сотрудников органов местного самоуправления в праздники: это необходимо, чтобы жители могли оперативно сообщить о чрезвычайных происшествиях или аварийных ситуациях в системе ЖКХ.