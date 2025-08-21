Силовики и педагоги Челябинской области участвуют в антитеррористических учениях

В школах и детсадах отрабатывают алгоритм действий при ЧС

Сегодня в Челябинской области прошли всероссийские антитеррористические учения. В них приняли участие сотрудники Росгвардии, МЧС, охранные предприятия и педагоги школ, колледжей и детских садов. Учения будут проходить два дня — сегодня и завтра. Корреспондент ИА «Первое областное» побывала на учебной тренировке в школе № 30.





«Любая ЧС, которая может произойти во время учебного процесса в школе, должна быть максимально разрешена с точки зрения сохранности жизни и здоровья детей. Сегодняшние учения направлены на антитеррористическую защиту детей, которые будут здесь находиться», — пояснил директор школы Федор Куравин.

Сценарий чрезвычайной ситуации — проникновение террориста на территорию образовательной организации с оставлением взрывного устройства. Руководители школы должны отработать алгоритм действия в такой обстановке и обеспечить защиту детей.





«В Челябинской области 75% учебных заведений примут участие в учениях. В них тренируются педагоги школ, детских садов и колледжей региона. Они должны понимать, какой алгоритм действий при ЧС. Важно отработать координацию действий всех сотрудников образовательной организации, охранных предприятий, а также спецслужб, которые прибывают на место происшествия», — рассказывает Светлана Калимуллина, замминистра образования и науки Челябинской области.

В тренировках также приняли участие сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии Челябинской области. Специально для учений разработали пошаговую инструкцию при нападении с оружием, взрывом или обнаружении подозрительного предмета.





Также тренировки проходят в течение учебного года. Руководители образовательных учреждений проверяют детей и педагогов на знание алгоритма действий при ЧС не только во время урока, но и на переменах и в столовой.

Автор: Елизавета Михно