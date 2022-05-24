Сильный ветер, ливни и град прогнозируют в Челябинской области

Несмотря на осадки, в регионе ожидается жаркая погода

В среду, 25 мая, в Челябинской области ожидаются дожди, грозы и град. При этом погода будет жаркой: по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров в регионе поднимутся до +26°C.

Предстоящей ночью в Челябинской области столбики термометров достигнут от +10 до +15°C, в горах будет холоднее — до +5°C. Днем воздух прогреется от +21 до +26°C, в горах будет от +13 до +18°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в горах местами сильные. В отдельных районах прогнозируют грозы, возможен град. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, при грозах усиление до 22 метров в секунду.

В Челябинске также пройдет кратковременный дождь. В ночные часы температура воздуха составит от +10 до +12°C, днем — до +25°C. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде. Спасатели напомнили, что при сильном ветре возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий. Кроме того, оказавшись на улице во время непогоды, следует укрыться в подъезде жилого дома.