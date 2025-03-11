Сильный ветер и тепло до +6 градусов ожидаются в Челябинской области 12 марта

Местами пройдет дождь и мокрый снег

Теплый атлантический циклон продолжает влиять на погоду в Челябинской области. В среду, 12 марта, воздух в регионе может прогреться до +6°C. День выдастся ветреным. Местами пройдет мокрый снег, возможен дождь. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров ночью покажут от −6 до −8°C, днем — от +3 до +5°C. Облачно с прояснением, небольшие смешанные осадки. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области температура предстоящей ночью составит от −6 до −11°C, днем — от +1 до +6°C. Облачно с прояснением, местами пройдут мокрый снег и дождь. На дорогах гололед. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.