Сильный ветер и тепло до +24 градусов прогнозируют в Челябинской области

По-летнему теплая погода ожидается в регионе до конца недели

Погода в Челябинской области сегодня, 26 апреля, будет теплой, но ветреной: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до +24 градусов и порывы ветра до 18 метров в секунду. Осадков не ожидается. Рассказываем подробнее.

Этим утром в Челябинске температура достигнет отметки около +10°C, днем температурные показатели установятся в пределах от +22 до +24°C. Ожидается переменная облачность, осадков не обещают. Ветер южного направления 6—11 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков. В утренние часы будет около +10°C, местами ниже. Днем столбики термометров будут варьироваться от +19 до +24°C. Ветер юго-западный, южный от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы до 18 метров в секунду.