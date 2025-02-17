Сильный ветер и понижение температуры обещают синоптики в Челябинской области 17 февраля

Кое-где может пройти слабый снег

Сегодня, 17 февраля, в Челябинской области будет ветрено и преимущественно облачно. Температура по области будет варьироваться в пределах от −3 до −11°С, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

До −4...−6°С будет в Челябинске. Осадков не ожидается. Ветер юго-западного направления, около 6 метров в секунду с порывами.

Еманжелинцев погода порадует отсутствием осадков. Градусники покажут до −7°С. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

В Магнитогорске температура составит около −10°С. Пасмурно. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

До −9°С ожидается в Миассе. Небольшой снег возможен лишь в утренние часы. Пасмурно. Ветер западного направления, около 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте, Верхнем Уфалее и Верхнеуральске покажут до −11°С. Облачно с прояснениями. Ветер западный, от 5 до 7 метров в секунду.

Жителям Бакала синоптики прогнозируют небольшой снег на протяжении всего дня и −13°С. Ветер юго-западного направления, до 6 метров в секунду.

В Карталах и Пласте будет около −8°С. Пасмурно. Ветер юго-западный, 6 и 7 метров соответственно.

В целом в регионе установится облачная погода с прояснениями. Небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах. Не исключаются метели. На дорогах местами гололед. Столбики термометров покажут от −3 до −8°С, в горах — около −11°С. Ветер южного направления, от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.