Сильный ветер и мокрый снег прогнозируют в Челябинской области 14 октября

Местами воздух прогреется до +11 градусов

Сегодня, 14 октября, в Челябинской области сохранится прохладная и дождливая погода. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют мокрый снег. Также южноуральцам обещают сильный ветер.

В Челябинске в утренние часы будет около +6°C, днем потеплеет, но незначительно, до +8…+10 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западного направления 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами ожидаются небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, в горах — с мокрым снегом. В целом в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха утром составит около +6°C, местами ниже. Днем синоптики обещают до 6—11 градусов тепла. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.