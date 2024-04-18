Сильный ветер и грозы обещают жителям Челябинской области

Воздух прогреется до +24 градусов

Сегодня, 18 апреля, в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. Местами возможны грозы, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы поднимутся до +10°C, днем воздух прогреется до +23°C. Осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западного направления до 7—12 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В Магнитогорске будет пасмурно, существенных осадков не предвидится. Температура составит от +21 до +23°C. Ветер юго-западный до девяти метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают прогрев до +25°C и облачную погоду с прояснениями. Ветер западный до семи метров в секунду.

В Златоусте отметка на градуснике приблизится к +22°C. Солнца будет мало, но осадков не прогнозируют. Ветер западного направления до восьми метров в секунду.

Показания термометров в Южноуральске достигнут +24°C. Обойдется без дождя. Ветер юго-западный до восьми метров в секунду.

В целом в регионе утром ожидается около +7°C, днем потеплеет до +19...+24 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, на севере области пройдут кратковременные дожди. Не исключаются грозы. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы от 14 до 19 метров в секунду.