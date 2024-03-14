Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в Челябинской области

Температура поднимется до плюсовой

Сегодня, 14 марта, в Челябинской области будет пасмурно и ветрено. Почти повсеместно пройдут осадки. При этом в регионе существенно потеплеет: синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют возвращение плюсовых температур.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке −8°C, днем температура поднимется до 0°C. Возможны осадки в виде дождя со снегом. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области утром температура воздуха составит около −8°C, местами ниже. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −3 до +2°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег. На дорогах локально гололед. Ветер преимущественно западного направления до 5—10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.