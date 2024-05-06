Сильный ветер и дождь со снегом ожидается в отдельных районах Челябинской области

Ночью возможны заморозки

Во вторник, 7 мая, в Челябинской области местами прогнозируют потепление до +17 градусов, а где-то столбики термометров по-прежнему покажут ниже +10 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой дождь со снегом, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Челябинская область в ближайшие сутки окажется на периферии циклона, быстро смещающегося по территории Среднего Урала. В связи с чем местами ожидаются осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. А на юге области ожидается потепление в связи с затоком теплой воздушной массы»,— рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут около +1°С, днем потеплеет до +13°С. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер юго-западного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы ожидается от 0 до +5°С, при прояснении возможны заморозки в воздухе и на почве до −3°С. Днем температура воздуха в северной половине будет варьироваться от +8 до +13°С, в южной — от +12 до +17°С. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер преимущественно западного направления до 6—11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.