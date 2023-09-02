Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в Челябинской области

Несмотря на непогоду, синоптики обещают небольшое потепление

Сегодня, 2 сентября, в Челябинской области прогнозируют повышение температуры до +19 градусов. Однако в ряде районов будет прохладнее. Погода в регионе сохранится дождливая и ветреная, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром ожидается около +10°C, днем потеплеет до +16…+18 градусов Цельсия. Ветер преимущественно северного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Прогремит гроза.

В Челябинской области в утренние часы будет около +11°C, местами ниже. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов Цельсия. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северо-восточный, северный 6—11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.