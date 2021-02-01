Из-за сильного тумана в аэропорту Магнитогорска перенесли несколько рейсов

Воздушная гавань не смогла принять два рейса из Москвы

Густой туман повлиял на работу магнитогорского аэропорта. Сегодня воздушная гавань не смогла принять два рейса из Москвы. Согласно данным онлайн-табло, рейс из Шереметьево прибудет в Магнитогорск сегодня в 13:15 вместо 4:15 утра.

Это уже второй перенос времени прибытия рейса. Утром прилет «Сухого Суперджета» был назначен на 13:00. Также время вылета из города металлургов произойдет позже: по расписанию он должен был покинуть город в 6:15, затем рейс перенесли на 13:50, теперь — на 14:25 по местному времени.

Второй рейс из Шереметьево, который также должен быть встречен в Магнитогорске в 5:05, приземлится, вместо заявленного ранее времени 11:55, в 13:30. Вылет рейса перенесен на 14:20.

Все же Магнитогорск уже начал встречать участников этапа Кубка мира по сноуборду. Сегодня на Южный Урал прибыли делегации спортсменов из США, Японии, Швейцарии.

В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова все рейсы действуют по расписанию.