Густой туман повлиял на работу магнитогорского аэропорта. Сегодня воздушная гавань не смогла принять два рейса из Москвы. Согласно данным онлайн-табло, рейс из Шереметьево прибудет в Магнитогорск сегодня в 13:15 вместо 4:15 утра.
Это уже второй перенос времени прибытия рейса. Утром прилет «Сухого Суперджета» был назначен на 13:00. Также время вылета из города металлургов произойдет позже: по расписанию он должен был покинуть город в 6:15, затем рейс перенесли на 13:50, теперь — на 14:25 по местному времени.
Второй рейс из Шереметьево, который также должен быть встречен в Магнитогорске в 5:05, приземлится, вместо заявленного ранее времени 11:55, в 13:30. Вылет рейса перенесен на 14:20.
Все же Магнитогорск уже начал встречать участников этапа Кубка мира по сноуборду. Сегодня на Южный Урал прибыли делегации спортсменов из США, Японии, Швейцарии.
В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова все рейсы действуют по расписанию.