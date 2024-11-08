Сильный снегопад мешает проехать на трассе М‑5 «Урал»

На дорогу вывели усиленные патрули ГАИ и дорожной техники

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В Челябинской области усиливается снегопад в горнозаводской зоне. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей отказаться от поездок за городом.

Как рассказали в Упрдоре «Южный Урал», на федеральные трассы сейчас вывели усиленную группировку дорожной техники: 47 тракторов, грейдеров и погрузчиков убирают снег и посыпают трассы М-5 и А-310 противогололедными материалами. За одну только ночь рабочие израсходовали 154 тонны песко-соляной смеси.

Если ваша машина сломалась в пути, вы можете обратиться за помощью к экипажу ДПС или позвонить по телефону 112. Также водителям напоминают, что в непогоду необходимо дополнительно проверить исправность тормозов, не выезжать на встречку и не парковаться в непредназначенных местах.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) или +7 (982) 331-37-84.