Сильный снег пройдет в горных районах Челябинской области в ночь на 27 февраля

Может похолодать до −20 градусов

В четверг, 27 февраля, ночью местами в Челябинской области будет морозно и снежно. Днем осадков будет мало, а воздух может прогреться до −1°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске этой ночью составит около −11°C, днем на порядок выше — около −1…−3°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

Горные районы Челябинской области предстоящей ночью накроют снегопады. На остальной территории местами небольшой снег. Столбики термометров покажут от −8 до −13°C, при прояснении будет от −15 до −20°C. Днем ожидается от −1 до −6°C, в низинах чуть холоднее — около −9°C. Переменная облачность, локально небольшой снег. На дорогах гололед от наката. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.