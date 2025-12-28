Сильный снег обрушится на Челябинскую область в ночь на 29 декабря

Антициклон уступит место циклону

Предстоящей ночью, 29 декабря, на Челябинскую область обрушится непогода. Синоптики предупредили южноуральцев о снегопадах, метелях, снежных заносах. Дороги будут скользкими от снежного наката. В регионе объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Челябинском Гидрометеоцентре уточнили, что на погоду в регионе будет влиять циклон. Днями ранее большую часть территории Южного Урала от него оберегал гребень азиатского антициклона. Сегодня ближе к вечеру он покинет Челябинскую область.

Ожидается, что сильные осадки не задержатся надолго и ослабнут уже к утру понедельника.

Автомобилистам рекомендовали быть предельно осторожными на дорогах. Дальние поездки лучше отложить.