Сильный снег и снижение температуры обещают южноуральцам 14 декабря

Водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными

Сегодня, 14 декабря, в Челябинской области температура начнет падать. День выдастся снежным и ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают около −4 градусов и снегопад. Возможна слабая метель. Ветер южный, до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске утром градусники покажут около −4 градусов, днем — до −9. Небольшой снег только в первой половине дня.

В Златоусте сегодня около −8 и снег. Осадки прекратятся к вечеру, но возобновятся ночью. Ветер до 6 метров в секунду юго-западного направления.

В Нязепетровске теплее — около −5 градусов. Умеренный снег.

В Верхнем Уфалее — снегопад и тоже −5 градусов.

В Аше обещают −7 градусов, снег и несильный ветер.

В целом по области температура будет варьироваться от −2 до −7 градусов. Снег, местами сильный. Возможны метели и снежные заносы. Ветер южный, 5—10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.