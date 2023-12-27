Сильный снег и потепление до +1 градуса ожидаются в Челябинской области 28 декабря

Циклон, пришедший с южных морей, пока не отступает

В четверг, 28 декабря, в Челябинскую область вернутся сильные снегопады. Местами ожидаются метели. День будет ветреным, но теплым: местами температура поднимется до +1 градуса. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −10 градусов, днем столбики термометров покажут, как и прежде, −4...−6 градусов. Облачно, небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске погода будет снежной. Температура воздуха составит −3...−5 градусов. Ветер преимущественно северный до 5,5 метра в секунду.

В Миассе утром и днем пройдет небольшой снег, к вечер осадки усилятся. Градусник покажет около −7 градусов. Ветер до 2,7 метра в секунду.

Обильные осадки ожидаются в Симе. День будет нехолодным: в дневные часы ожидается около −3 градусов. Ветер преимущественно слабый.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −6...−11 градусов, на крайнем юге будет около −3 градусов. Днем температура поднимется до −2...−7 градусов, на крайнем юге до +1 градуса. В северной половине региона пройдет небольшой снег, в южной — умеренный. Местами снегопады и метели. На дорогах гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.