Сильный снег и похолодание ожидают жителей Челябинской области 10 февраля

Синоптики предупредили о гололедице

Сегодня, 10 февраля, в Челябинской области будет снежно и прохладно: в большинстве районов градусники покажут −10°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Челябинцам синоптики обещают снег и около −11°C. Ветер северный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске снегопад стихнет ближе к вечеру, но совсем осадки не прекратятся. Ожидается около −10°C.

В горных районах день также выдастся снежным. Столбики термометров достигнут минус 9—11°C.

В Верхнем Уфалее — слабые осадки и −13°C. Ветер северо-восточный, до 2 метров в секунду.

В Бредах градусники покажут около −8°C. День выдастся снежным и ветреным.

В Пласте сегодня около −10°C и умеренные осадки.

В целом в регионе будет от −7 до −12°C. Снег, местами сильный. На дорогах сильная гололедица.

Напомним, в Челябинской области действует штормовое предупреждение.