Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.38 +0.32 72.84 +0.42
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Сильный шторм идет на Урал

Сильный шторм идет на Урал

В МЧС напомнили, как вести себя при сильных порывах ветра.
сегодня в 17:02
  |  Общество

Усиление ветра в Челябинской области прогнозируют синоптики. По данным регионального ГУ МЧС, днем во вторник, 4 июня, ожидаются порывы ветра до 24 м/с. По шкале Бофорта такая скорость ветра попадает под классификацию «сильный шторм». В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, ФКУ «Уралуправтодор» попросили водителей быть внимательнее на дороге, в том числе соблюдать дистанцию и скоростной режим, который соответствует погодным условиям.

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», во второй половине ночи и днем 4 июня в Свердловской области, в связи с прохождением атмосферного фронта, местами ожидаются грозы, крупный град, очень сильный дождь, усиление ветра 20-25 м/с. — рассказали сайту «Первый областной» в ФКУ «Уралуправтодор».

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно на круглосуточный номер дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.

Общество
Штормовой ветер и грозы испортят погоду на Южном Урале
13.05.2019
Штормовой ветер и грозы испортят погоду на Южном Урале
Общество
Сильные грозы и ветер идут на Южный Урал
09.05.2019
Сильные грозы и ветер идут на Южный Урал
Общество
Штормовой ветер движется на Челябинскую область
02.05.2019
Штормовой ветер движется на Челябинскую область
Общество
Очень сильный ветер с дождем испортил погоду на Южном Урале
25.04.2019
Очень сильный ветер с дождем испортил погоду на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
Супруги-бизнесмены из Челябинска рассказали, как их пытались похитить
сегодня в 18:38
Супруги-бизнесмены из Челябинска рассказали, как их пытались похитить
Происшествия
Жительница Магнитогорска чуть не провалилась в канализационный люк
сегодня в 18:36
Жительница Магнитогорска чуть не провалилась в канализационный люк
Спорт
Россию не должны отстранить от участия в Олимпиаде в Токио
сегодня в 18:10
Россию не должны отстранить от участия в Олимпиаде в Токио
Общество
Челябинскую больницу, на главврача которой жаловались сотрудники, проверила прокуратура
сегодня в 18:07
Челябинскую больницу, на главврача которой жаловались сотрудники, проверила прокуратура
Общество
Главные качества для руководителей назвал Алексей Текслер
сегодня в 17:59
Главные качества для руководителей назвал Алексей Текслер
Общество
Алексей Текслер встретился с ребятами, оставшимися без попечения родителей
сегодня в 17:51
Алексей Текслер встретился с ребятами, оставшимися без попечения родителей
Общество
Город в Челябинской области отпраздновал День защиты детей с опозданием
сегодня в 17:33
Город в Челябинской области отпраздновал День защиты детей с опозданием
Общество
Повышение цен на табак предрекли эксперты
сегодня в 17:19
Повышение цен на табак предрекли эксперты
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6