/ Сильный шторм идет на Урал

В МЧС напомнили, как вести себя при сильных порывах ветра.

Усиление ветра в Челябинской области прогнозируют синоптики. По данным регионального ГУ МЧС, днем во вторник, 4 июня, ожидаются порывы ветра до 24 м/с. По шкале Бофорта такая скорость ветра попадает под классификацию «сильный шторм». В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, ФКУ «Уралуправтодор» попросили водителей быть внимательнее на дороге, в том числе соблюдать дистанцию и скоростной режим, который соответствует погодным условиям.

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», во второй половине ночи и днем 4 июня в Свердловской области, в связи с прохождением атмосферного фронта, местами ожидаются грозы, крупный град, очень сильный дождь, усиление ветра 20-25 м/с. — рассказали сайту «Первый областной» в ФКУ «Уралуправтодор».

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно на круглосуточный номер дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.