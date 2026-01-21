Сильный мороз до −40 задержится в Челябинской области на несколько дней

Очень низкая температура местами ожидается уже предстоящей ночью

Мороз в Челябинской области усиливается. В четверг, 22 января, синоптики обещают понижение до −40°C в ночные часы и около −30°C — в дневные. Местами сохранится слабый снег, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура этой ночью рухнет до −32°C. Слабый снег. Днем столбики термометров достигнут −25…−27°C. Облачно с прояснением, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −29 до −40°C. На юге и крайнем западе чуть выше — около −26°C. Днем в большинстве районов сохранится морозная погода до −24…−29°C. На южных и крайних западных территориях синоптики обещают −17°C. Облачно с прояснением, на юге местами небольшой снег. Локально гололед. Ветер преимущественно восточный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.

Из-за морозов в регионе действует оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности до вечера 24 января.

Школьников готовятся перевести на дистант.