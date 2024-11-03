Сильный гололед сохранится в Челябинской области 4 ноября

В большинстве районов осадки прекратятся

В понедельник, 4 ноября, циклон с Балтийского моря покинет территорию Челябинской области. С его уходом ветер станет чуть тише, в большинстве районов осадки прекратятся. Однако в областном Гидрометеоцентре южноуральцев предупредили о сильном гололеде.

«Ночью и утром 4 ноября на дорогах Челябинской области ожидается гололедица, в горах сильная, в отдельных районах метели»,— уточнили синоптики.

Температура воздуха в регионе будет преимущественно минусовой. Ветер — юго-западным от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.