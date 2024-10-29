Сильные снегопады обрушатся на Челябинскую область в начале ноября

Местами осадки превысят месячную норму почти втрое

Конец октября в Челябинской области выдастся спокойным, а в первых числах ноября атмосферные фронты начнут приносить в регион дожди и снегопады. По предварительным данным, непогода затянется на несколько дней, в результате на Челябинскую область может обрушиться почти три месячные нормы осадков. Корреспондент ИА «Первое областное» изучила прогнозы синоптиков, чтобы выяснить, что нас ждет.

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в этом году на переход от октября к ноябрю придутся тектонические сдвиги, которые создадут опасные погодные условия.

«В начале ноября завалит снегом Центральную Россию, Черноземье, Верхнее и Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Урал и Западную Сибирь», — спрогнозировал он.

Уже с 1 ноября через территорию Урала начнут проходить один за другим атмосферные фронты, которые будут приносить осадки разной интенсивности на протяжении последующих семи дней.

Больше всего «достанется» западным территориям Челябинской области. Например, в Симе Ашинского района в первые 10 дней ноября может выпасть более 50 мм осадков, что превышает норму вдвое и даже больше (норма — от 18 до 26 мм). Больше всего осадков выпадет в среду, 6 ноября, — 17 миллиметров, что является почти месячной нормой.

Больше месячной нормы — более 30 миллиметров осадков — выпадет в Миассе в период с 1 по 8 ноября. Это будет преимущественно снег, иногда с дождем.

В горных районах Челябинской области самыми снежными днями будут 6 и 7 ноября — на эти дни придется 18 миллиметров, то есть месячная норма.

Снегопады 6 и 7 ноября пройдут и в Челябинске: синоптики также обещают 18 миллиметров осадков. Существенные дожди со снегом пройдут также 1 и 2 ноября.

Отмечается, что прогноз предварительный, поэтому следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.