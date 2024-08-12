Ливни, грозы и град: на 13 августа в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

На реках вновь ожидается подъем воды

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение: в течение дня во вторник, 13 августа, города будет заливать сильными дождями, ветер усилится до 20—25 метров в секунду. Дополнят это все грозы и град, передают в челябинском Гидрометцентре.

Сильные осадки принесут за собой подъем воды в реках, озерах и водохранилищах. Жителей области предупреждают о возможности новых подтоплений.



В ГУ МЧС по Челябинской области призывают отказаться от дальних поездок и скорректировать планы на время непогоды.