Сильные дожди с грозами обрушатся на Челябинскую область 15 и 16 июня

Объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, в отдельных районах Челябинской области сегодня, 15 июня, а также 16 июня разыграется непогода. Местами ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В ближайший час и до конца суток 15 июня, днем и вечером 16 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду»,— уточнили в ведомстве.

Южноуральцев призвали скорректировать свои планы с учетом погодных условий во избежание ЧП.