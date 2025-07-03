Сильные дожди пройдут в Челябинской области 4 июля

Температура воздуха ожидается умеренно теплой

В пятницу, 4 июля, в Челябинской области почти повсеместно пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Ветер усилится и сменит направление с южного на северо-западное, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на пятницу столбики термометров покажут около +14 градусов. Днем — до +22. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

По области ночью ожидается +9...+14 градусов. Дожди, грозы, местами туманы. Днем температура поднимется до +19...+24 градусов. Осадки, местами сильные, сохранятся. В отдельных районах прогремят грозы и выпадет град. Ветер преимущественно северо-западного направления, от 5 до 10 метров в секунду с отдельными порывами до 15 метров в секунду.