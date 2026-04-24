Сильные дожди пройдут в Челябинской области 24 апреля

Погода сохранится ветреной

Сегодня, 24 апреля, в большинстве округов Челябинской области пройдут дожди, местами со снегом. Югу региона достанутся сильные осадки. Температура воздуха сохранится в пределах климатической нормы, сообщили в Челябинском Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +12°C. Не исключаются небольшие осадки. Ветер южный, 5 метров в секунду.

В Магнитогорске и на крайнем юге прохладнее — около +6°C. Небольшой дождь должен прекратиться ближе к вечеру.

В Миассе ожидается пасмурная погода и 10°C выше нуля.

В Трехгорном температура поднимется до +9°C. Возможен кратковременный дождь. Южный умеренный ветер.

В Озерске и Нязепетровске воздух прогреется до +11°C. Обойдется без осадков.

В целом градусники в регионе покажут от +7 до +12°C. Ветер южный с переходом на северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.