Сильные дожди и ночные заморозки сохранятся в Челябинской области 13 мая

Благоприятной погода будет лишь на крайнем юге

В среду, 13 мая, погоду в северной половине Челябинской области продолжит определять атмосферный фронт: там пройдут дожди, местами сильные, будет прохладно. На юге осадков не ожидается, а воздух прогреется до +25 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы похолодает до +5…+7 градусов. Днем температура поднимется до +15. Дождь, ночью и утром возможны туманы. Ветер будет слабым, юго-восточного направления.

По области предстоящей ночью местами ударят заморозки до −2 градусов, на остальной территории синоптики обещают +3…+8 градусов. Днем на севере градусники покажут +12…+17 градусов. Пройдут дожди, местами ливни. На юге температура поднимется до 20—25 градусов тепла. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3—8 метров в секунду.

Из-за заморозков в Челябинской области действует штормовое предупреждение.