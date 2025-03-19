Сильные дожди, гололед и туман прогнозируют в Челябинской области 19 марта

Температура на территории региона ожидается контрастной

Сегодня, 19 марта, на юге Челябинской области будет тепло, пройдет небольшой дождь. В северных же районах ожидаются ливни, временами сильный снег и температура около 0°C и чуть выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске пройдет небольшой дождь, временами со снегом. Градусники покажут около +2°C. Ветер северный, до 4 метров в секунду.

В Миассе — дождь со снегом и около 0°C. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается умеренный дождь. Осадки прекратятся к вечеру. Воздух прогреется до +6°C. Маловетрено.

В Верхнем Уфалее пройдет снег. Температура воздуха составит около −1°C. Ветер северный, слабый.

В Бредах весна в самом разгаре: до +11°C и пасмурно. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, до 4 метров в секунду.

В Аше дождь со снегом ожидается только утром. Столбики термометров поднимутся до +3°C.

В целом на севере Челябинской области будет от 0 до +5°C и умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге — от +5 до +14°C и небольшой дождь. На дорогах гололед. Утром туман. Ветер преимущественно северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду.