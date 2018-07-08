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/ О сильном штормовом ветре с грозой предупредили южноуральцев

О сильном штормовом ветре с грозой предупредили южноуральцев

Населению рекомендуют оставаться дома и закрыть окна.
сегодня в 12:55
  |  Общество

В Челябинской области жара снова сменяется неблагоприятными погодными условиями. По данным Челябинского гидрометцентра, уже после обеда 8 июля на отдельные районы региона обрушатся дождь, гроза и штормовой ветер. В горных районах скорость отдельных порывов может достигать 25 метров в секунду. Такую же погоду прогнозируют на первый день рабочей недели, 9 июля.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач. — предупредили сайт «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Населению рекомендуют закрыть окна, убрать все с балконов, а на улицах стараться не подходить к линиям электропередач, окнам и крупным деревьям.

Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы. Лучше укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Напомним, в прошлый раз непогода оставила без сотовой связи Усть-Катав и стала причиной пожара в двух квартирах села Травники (Чебаркульский район). В соседнем Екатеринбурге прошел такой сильный ливень, что город практически затопило.

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