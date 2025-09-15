Сильнейшая за 3 месяца магнитная буря обрушилась на Землю

Уровень колебаний близок к G3 из пяти возможных

Сильная магнитная буря наблюдается на Земле сегодня, 15 сентября. Колебания почти достигают уровня G3, хотя астрофизики прогнозировали максимум G1, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Событие регистрируется на фоне увеличения скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой наша планета пересекла в районе полуночи»,— рассказали ученые.

Об очередной магнитной буре было известно еще несколько дней назад. Ожидалось, что колебания будут слабыми — уровня G1 из пяти возможных. Однако буря оказалась намного сильнее. Подобной не было более трех месяцев.

Ожидается, что локальный всплеск завершится в ближайшие 6—9 часов, то есть ближе к вечеру. При этом геомагнитная обстановка в околоземном пространстве будет неспокойной вплоть до пятницы. Это не означает затяжную магнитную бурю и бурю вообще, однако отдельные всплески, как сегодняшний, могут быть, поскольку воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и серией всплесков.