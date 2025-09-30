Сильнейшая магнитная буря за последние три месяца накрыла Землю 30 сентября

Метеозависимые могут чувствовать недомогание

Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю 30 сентября. Подобные по силе геомагнитные колебания последний раз фиксировали три месяца назад, когда на Землю обрушился прямой удар крупного солнечного протуберанца — огромный выброс структуры из плазмы. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Магнитная буря носит уровень G3, что считается сильным. Ее пик пришелся на утро, метеозависимые могли ощутить слабость и недомогание.

По международной шкале космической погоды шторм может привести к сбоям в работе энергосистем, сходу с орбиты космических аппаратов, перебоям в спутниковой навигации. Прогноза на ближайшие сутки пока нет.