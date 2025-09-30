Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю 30 сентября. Подобные по силе геомагнитные колебания последний раз фиксировали три месяца назад, когда на Землю обрушился прямой удар крупного солнечного протуберанца — огромный выброс структуры из плазмы. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
Магнитная буря носит уровень G3, что считается сильным. Ее пик пришелся на утро, метеозависимые могли ощутить слабость и недомогание.
По международной шкале космической погоды шторм может привести к сбоям в работе энергосистем, сходу с орбиты космических аппаратов, перебоям в спутниковой навигации. Прогноза на ближайшие сутки пока нет.