Сегодня, 20 января, на Земле началась сильнейшая магнитная буря после очень крупной вспышки на Солнце. Колебания достигли уровня G4,7 из пяти возможных, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение двух часов»,— сообщили астрофизики.
Ученые отметили, что скорость солнечного ветра достигает 1500 километров в секунду и, возможно, даже больше.
Ранее астрофизики прогнозировали магнитные бури максимум уровня G4. Вероятность выхода на высший уровень составляла всего 10%.
Напомним, сильнейшая магнитная буря началась после очень крупной вспышки на Солнце и выброса плазмы.