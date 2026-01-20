Сильнейшая магнитная буря началась на Земле

Возмущения почти достигли максимального уровня

Сегодня, 20 января, на Земле началась сильнейшая магнитная буря после очень крупной вспышки на Солнце. Колебания достигли уровня G4,7 из пяти возможных, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение двух часов»,— сообщили астрофизики.

Ученые отметили, что скорость солнечного ветра достигает 1500 километров в секунду и, возможно, даже больше.

Ранее астрофизики прогнозировали магнитные бури максимум уровня G4. Вероятность выхода на высший уровень составляла всего 10%.

Напомним, сильнейшая магнитная буря началась после очень крупной вспышки на Солнце и выброса плазмы.