Челябинская область находится на периферии антициклона, из-за чего сегодня, 18 мая, в регионе ожидается очень жаркая и сухая погода. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.
В Челябинске воздух раскалится до +31°С. Возможна легкая облачность. Ветер будет слабым, юго-восточного направления.
В Аше потеплеет до +30°С. Переменная облачность.
В Трехгорном градусники покажут +28°С. Преимущественно солнечно и без ветра.
В Бакале столбики термометров остановятся на +25°С. День выдастся ясным. Город будет обдувать слабый юго-восточный ветер.
В Троицке и Южноуральске лучи солнца прогреют воздух до +29°С.
В Карталах — ясно и +28°С.
В целом дневной прогрев в регионе составит +26…+31°С. Осадков не предвидится. На юге местами ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду.