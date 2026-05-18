Сильная жара сохранится в Челябинской области в понедельник, 18 мая

Столбики термометров поднимутся выше +30

Челябинская область находится на периферии антициклона, из-за чего сегодня, 18 мая, в регионе ожидается очень жаркая и сухая погода. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске воздух раскалится до +31°С. Возможна легкая облачность. Ветер будет слабым, юго-восточного направления.

В Аше потеплеет до +30°С. Переменная облачность.

В Трехгорном градусники покажут +28°С. Преимущественно солнечно и без ветра.

В Бакале столбики термометров остановятся на +25°С. День выдастся ясным. Город будет обдувать слабый юго-восточный ветер.

В Троицке и Южноуральске лучи солнца прогреют воздух до +29°С.

В Карталах — ясно и +28°С.

В целом дневной прогрев в регионе составит +26…+31°С. Осадков не предвидится. На юге местами ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду.