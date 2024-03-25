Сильная магнитная буря зафиксирована после удара выброса плазмы от Cолнца по Земле

Ее сила равна почти максимальной

Минувшей ночью выброс плазмы от Cолнца ударил по нашей планете. В результате началась сильная магнитная буря, который не было, по словам экспертов, на протяжении почти 20 лет. Об этом сообщили на официальной странице совместной лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в соцсети «ВКонтакте».

«Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличена почти в два раза и составляет около 800 км/сек. Температура плазменного облака, окружившего Землю, — около одного миллиона градусов. До прихода солнечного вещества окружавший Землю газ имел температуру около 100 тысяч кельвинов. Спутники регистрируют чрезвычайно сильные вариации магнитного поля в межпланетном пространстве, что говорит о сложной внутренней структуре облака»,— говорится в сообщении.

По словам экспертов, уровень магнитной бури равен 4 из 5 возможных. По предварительным данным, столь сильные возмущения могут продолжаться сегодня весь день.

На период магнитных бурь метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Их могут одолевать головные боли, бессонница, слабость. Также могут наблюдаться тахикардия, воспаление суставов и боль в спине.