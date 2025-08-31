Сильная магнитная буря обрушится на Землю ночью 2 сентября

Возмущения достигнут уровня G3 из пяти возможных

Выброшенная Солнцем плазма на высокой скорости движется к Земле. Ожидается, что она ударит по магнитосфере ночью 2 сентября, что приведет к сильной магнитной буре и интенсивным полярным сияниям, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Солнечное вещество придет к Земле между 1:00 и 2:00 2 сентября (челябинское время). Плазма движется с высокой скоростью — до 900 км/с, что можно наблюдать по тому, как легко плазменное облако догоняет и поглощает выброшенный с Солнца за 15 часов до этого небольшой протуберанец»,— уточнили астрофизики.

По предварительным расчетам, удар станет причиной сильной магнитной бури уровня G3 — возмущений такой силы не было около трех месяцев. Кроме того, в момент удара и в последующие часы ученые прогнозируют полярные сияния.

По словам астрофизиков, в ближайшие дни вероятны повторные выбросы плазмы в сторону Земли. А значит, возможны и новые магнитные бури.