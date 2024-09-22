Силач Эльбрус Нигматуллин рассказал о конфликте с челябинцем, оскорбившим учительницу

По словам спортсмена, хамство для мужчины — обычное дело

Силач Эльбрус Нигматуллин прокомментировал оскорбление 37-летним мужчиной учительницы в челябинской школе. На своей странице в соцсетях он рассказал, что ранее сам столкнулся с его агрессией и хамством в одном из фитнес-центров Челябинска.

«Суть проста: человек вел себя очень неадекватно и агрессивно. Подошел ко мне со словами: „я тебя узнал, давай сфотографируемся“. Я ему отказал. В ответ он начал дерзить и предъявлять мне свои претензии. Во время словесной перепалки чуть не случилась драка. Я себя тогда сдержал и ушел в зал, посчитав, что в случае драки меня могут сделать виновным. Теперь я понимаю, что агрессия и хамское поведение для этого человека — норма»,— написал Эльбрус Нигматуллин.

Напомним, ЧП случилось в школе № 71 в Металлургическом районе на этой неделе. Отец одного из учеников пришел в школу и начал оскорблять учительницу и даже угрожать ей. Женщине стало плохо, ее увезли на скорой.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. СК проводит проверку по двум статьям уголовного кодекса: об угрозе убийством и хулиганстве.

Пострадавшему учителю окажут всю необходимую помощь и поддержку. Ситуация находится на контроле губернатора Алексея Текслера.