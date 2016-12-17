Сибирские ученые научились понимать мысли пациентов

В научном центре испытывают
чудо-томограф.
В Новосибирском научном центре Сибирского отделения РАН проходят испытания мощного томографа, предназначенного для исследования и лечения одной из самых распространенных болезней современности — депрессии. Во время диагностики оборудование определяет вспышки мозга, реагируя на каждое действие пациента.
Сверхмощный аппарат поступил в распоряжение новосибирских ученых. Цифровой томограф нового поколения по своим возможностям превосходит обычное оборудование, установленное в обычных клиниках. Устройство позволяет «читать» мысли пациентов, анализируя вспышки мозга.
— С помощью нового томографа мы хотим добиться не только точной диагностики, но и заниматься с его помощью лечением. Все это благодаря тому, что мы очень хорошо видим обратную связь. Условно, человек шевелит рукой — и мы видим вспышку активности мозга определенной интенсивности в конкретной точке головного мозга. Благодаря таким возможностям мы, возможно, сможем лучше понять и приблизиться к решению такой проблемы, как депрессия,— сообщает издание «НГС.Новости» со ссылкой на исследователей Международного томографического центра СО РАН в Новосибирске.
Отметим, что покупка дорогостоящего оборудования обусловлена развитием лаборатории по изучению мозга при МТЦ СО РАН.
Фото: pikabu.ru