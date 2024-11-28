Сибирский антициклон отгоняет снег от Челябинской области

Главный синоптик региона сравнил природные явления с теннисной ракеткой

В ближайшие дни погоду на Южном Урале будет определять обширный Сибирский антициклон. Ждать ли челябинцам снега в начале декабря, рассказал начальник Челябинского гидрометцентра Валерий Кочегоров.

«Дата установления снежного покрова для каждой метеостанции своя, при этом есть раннее, среднее и позднее установление снежного покрова. Это не является аномалией, но наш регион сейчас идет к поздней дате. В среднюю фазу мы не попадаем», — сказал синоптик.

В первой декаде декабря погода в Челябинской области будет ясной, малооблачной, со слабым ветром и без осадков.

«В ближайшие дни погоду на Южном Урале будет формировать обширный Сибирский антициклон, блокирующий циклоны, которые несут снег с Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Он, как ракетка, отсекает эти циклональные шарики. Поэтому в ближайшую неделю мы не ожидаем каких-то значительных осадков», — сказал Валерий Кочегоров.

Небольшие осадки могут выпасть в горных районах области. Отметим, что на Таганае в этом году постоянный снежный покров установился на неделю раньше среднемноголетнего срока — в двадцатых числах октября.