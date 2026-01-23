Сибирский антициклон опустит температуру в Челябинской области до −40

Пока тепла в регионе не ожидается

Челябинская область остается под влиянием гребня Сибирского антициклона. Аномальные морозы сохраняются, сообщает Гидрометцентр.

На Южном Урале в субботу ожидается слабый неустойчивый ветер, 1—6 м/с. Разброс температур воздуха ночью составит от 19 до 40 градусов мороза, днем — от 13 до 30.

В областном центре ночью ожидается −30…−32 градуса, днем — от −21 до −23.

В воскресенье, 25 января, станет чуть теплее: по области ночью столбик термометра не опустится ниже 37 градусов. Днем будет около 26.

Следующая неделя начнется также с аномальных морозов. В понедельник ожидается 36 ночью и 24 днем. Ветер юго-западный, 2—7 м/с.

Напомним, на Южном Урале экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. В регионе объявлено штормовое предупреждение из‑за морозов.