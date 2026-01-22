Сибирские морозы до −40 сохранятся на Южном Урале 23 января

На крайнем западе температура заметно выше

Сильные морозы в Челябинской области задержатся еще на несколько дней. В пятницу, 23 января, синоптики областного Гидрометеоцентра вновь прогнозируют до −40°C в ночные часы и до −27 — в дневные.

В Челябинске предстоящей ночью ожидаются минус 33—35°C и слабый снег. Днем на порядок выше — до −24. Без осадков. Штиль.

В Челябинской области температура предстоящей ночью опустится до минус 30—40°C. На юго-западе и крайнем западе столбики термометров достигнут −25°C. Днем градусники покажут минус 22—27°C, на крайнем западе чуть выше — около −17°C. Местами пройдет небольшой снег. Почти без ветра.

В период морозов на трассах Челябинской области работают пункты обогрева. Развернули их и в Челябинске.

Смотрите, как город переживает аномально холодную погоду, в нашем фоторепортаже.